Лыжнице Пеклецовой отказали в нейтральном статусе

Россиянка не может выступать на турнирах FIS

Алина Пеклецова

КАЗАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса россиянке Алине Пеклецовой, выступающей в лыжных гонках. Об этом Пеклецова рассказала журналистам.

В четверг Пеклецова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем с раздельного старта на этапе Кубка России в Казани.

"Да, я подавала на нейтральный статус. Пришел отказ без объяснений причин", - сказала Пеклецова.

Пеклецовой 20 лет, она является лидером дистанционного зачета Кубка России. На данный момент нейтральный статус в лыжных гонках получили только Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске россиян до турниров под эгидой FIS, им разрешили выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. В требованиях FIS говорится, что россияне должны соответствовать критериям нейтральности, включая отсутствие добровольных связей с российскими или белорусскими военными или любыми другими службами национальной безопасности и отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине.