Лыжник Ардашев заявил, что не сильно расстроен отказом в нейтральном статусе

Спортсмен надеется выступить на Олимпиаде в 2030 году

Редакция сайта ТАСС

Сергей Ардашев © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Ардашев, которому было отказано в предоставлении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях, не сильно расстроен этим решением и рассчитывает выступить на Олимпийский играх в 2030 году. Об этом он рассказал ТАСС.

"Не очень сильно, немножко расстроило, что так получилось, но это жизнь. Не в этот раз, значит, в следующий раз обязательно повезет. У меня еще есть четыре года до следующей Олимпиады, у меня есть время все-таки еще на ней пробежать", - сказал он.

11 декабря Ардашев в своих соцсетях сообщил об отказе в предоставлении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

Ардашеву 27 лет, он является победителем молодежного чемпионата мира 2020 года на дистанции 15 км.