Семенов: игроки "Динамо" словно боятся ошибиться в матчах КХЛ

Бело-голубые проиграли в двух последних домашних матчах

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра московского "Динамо" в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в обороне в последнее время значительно ухудшилась, команда стала проигрывать на последних минутах. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды, заслуженный тренер РФ Владимир Семенов.

"Динамо" уступило в двух последних домашних матчах "Торпедо" (3:4 ОТ) и "Спартаку" (3:5). В ноябре Вячеслав Козлов сменил Алексея Кудашова на посту главного тренера команды.

"Если говорить об игре "Динамо" в атаке - прохождение средней зоны, вход в зону атаки, игра в зоне соперника, то все осталось прежним. Игра же в обороне изменилась в худшую сторону, стала менее надежной, - сказал Семенов. - Допускаются множество позиционных ошибок, что приводит к пропущенным шайбам и проигранным матчам, как было против "Спартака". Сначала в одном моменте защитник не доработал, в другом нападающий не спустился к своим воротам".

"Если раньше "Динамо" выигрывало на последних минутах, то теперь стало проигрывать в них. Говорится, что не хватает концентрации, я не знаю, с чем это связано. В зоне атаки, как по мне, мало креатива. В основном все сводится к набросам на ворота, борьбой на пятачке, хотя это порой тоже приводит к положительным результатам. Еще хорошо, когда выходит пятерка в большинстве, так как просматриваются интересные решения, особенно от Никиты Гусева. Хотелось бы видеть это не только в большинстве", - добавил он.

По мнению специалиста, хоккеисты "Динамо" словно боятся ошибиться. "В атаке же надо играть поинтереснее, похитрее, тогда и будет все нормально. Сказывается отсутствие Седрика Пакетта, который добавлял мощи на пятачке. Выделяются все одни и те же: Гусев, Даниил Пыленков, Дилан Сикьюра, Джордан Уил, а также молодые Магомед Шараканов, Марио Паталаха, Егор Римашевский. Здорово, что им дают играть", - отметил Семенов.

По словам заслуженного тренера, эталоном игры для "Динамо" в нынешнем сезоне стал выездной матч в октябре со "Спартаком" (5:0). "Там все было на уровне: очень плотная и надежная игра в обороне, хорошая игра в атаке, даже моментами над соперниками издевались. Сейчас же не скажу, что все плохо, но хотелось бы что-то интересное увидеть в игре "Динамо", - пояснил он.