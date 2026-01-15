Лыжник Большунов одержал первую победу в сезоне

Он выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Казани

КАЗАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на шестом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Казани.

Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты 22,2 секунды, для него победа на этапе стала первой в сезоне. Второе место занял Егор Митрошин (отставание - 16,9 секунды). Третьим стал Иван Горбунов (+30,7 секунды).

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Этап в Казани завершится 18 января.