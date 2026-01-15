Контракт тренера Люзенкова с клубом КХЛ "Сибирь" рассчитан до конца сезона

С ноября специалист исполнял обязанности главного тренера

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Сибири" Ярослав Люзенков © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контракт с главным тренером "Сибири" Ярославом Люзенковым рассчитан до конца сезона, продление соглашения будет зависеть как от результатов команды в текущем чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), так и от вектора развития клуба в будущем. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор новосибирского клуба Лев Крутохвостов.

В четверг "Сибирь" объявила, что Люзенков утвержден главным тренером команды. С 14 ноября 2025 года после ухода Вячеслава Буцаева специалист руководил игрой "Сибири" в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

"Прошел попечительский совет, на котором Люзенков выступил с отчетом о проделанной работе за два месяца, также он рассказал о сегодняшним состоянии команды и своем видении будущего команды,- сказал Крутохвостов. - Это удовлетворило членов попечительского совета, я предложил его утвердить главным тренером, предложение было принято единогласно. Срок контракта - до конца сезона. После сезона будет проведен более глубокий анализ работы Люзенкова как в качестве исполняющего обязанности главного тренера, так и уже главного тренера. То есть временной отрезок работы Ярослава Игоревича составит уже не два, а пять месяцев".

"Совет длился более часа, задавалось много вопросов. Высказались практически все его члены, спрашивали, в какой хоккей будет играть "Сибирь", как будет команда строиться, по какому принципу, как Люзенков это видит. Все переживают, все хотят убедиться, что мы делаем правильный выбор при назначении главного тренера", - рассказал гендиректор о подробностях заседания попечительского совета.

Крутохвостов отметил, что сразу после ухода Буцаева он предлагал совету не заниматься поисками тренера с богатым послужным списком и опытом. "Тем более что уже были выплачены выходные пособия предыдущим двум тренерам (в октябре команду покинул Вадим Епанчинцев - прим. ТАСС), и надо учитывать, что у нас не бездонная бочка, бюджет нам никто не увеличит. Я предложил кандидатуру Люзенкова, по крайней мере до конца сезона, видя отношение к нему ребят в команде и как он горит этой работой, его несогласие с текущей ситуацией в турнирной таблице. На что губернатор мне ответил, что давайте дадим ему время, а после посмотрим на результаты, текущее состояние команды и потом соберемся снова", - рассказал он.

"Команда пошла за Люзенковым"

Гендиректор рассказал, как изменился микроклимат в команде с приходом Люзенкова, учитывая, что на тот момент "Сибирь" занимала последнее место в Восточной конференции с 11 поражениями подряд. Сейчас команда вернулась в зону плей-офф и находится на восьмом месте.

"Если посмотрите на наш состав, мы пригласили очень много молодых хоккеистов, существенно снизили средний возраст команды, она стала голодной до побед. Игроки Люзенкова слушают, он ведет себя честно, но требовательно, поэтому и сложился здоровый микроклимат. Коллектив пошел за тренером, чего я не видел давно. Для сравнения, Вадим Епанчинцев, на мой взгляд, доверился более взрослым ребятам, что они сами выправят ситуацию при неважном старте сезона. Думаю коллектив не ожидал,что возможны такие жесткие последствия за столь короткий период времени", - рассказал Крутохвостов.

"Сейчас мы не разделяем, все - руководители, персонал команды, игроки - являемся одной командой. В раздевалке мы общаемся со всеми практически на равных. Как игрок может мне сказать, что я для него не сделал как руководитель, так и я могу с него спросить, почему он игре не отдается на 100%. Есть спорные моменты, но субординация присутствует. Мы разговариваем честно, открыто - это коллектив принял, за глаза никого не обсуждаем. И это дает результат: мы видим, как команда дышит, какое у нее настроение, как они отдаются игре, что они голодны до побед", - добавил он.

Гендиректор уже сообщил игрокам команды об утверждении Люзенкова главным тренером. "Ребята восприняли это положительно, все его поздравили. В команде такой настрой, что еще пошумим. Конечно, результат повлияет на решение в будущем - или продлить с ним соглашение, или искать нового главного тренера, или произвести изменения в тренерском штабе. От результата зависит многое, но только по истечении чемпионата и плей-офф можно будет обговаривать вектор развития клуба, какой считать результат удовлетворительным? Надо осознавать бюджет клуба, задачи, сроки для выполнения задач, не забывая о колоссальной работе при формировании состава, подборе игроков и так далее. Это стратегическая работа, которая будет вестись руководством клуба, уже после чемпионата", - отметил Крутохвостов.

Гендиректор "Сибири" рассказал, нацелен ли клуб на приобретение игроков до 25 января - последнего дня работы трансферного окна в КХЛ. "Работа по селекции точно ведется, но насколько все состоится, покажут ближайшие матчи. Есть игроки, которыми мы не совсем довольны, но фамилии их не буду называть, потому что сейчас в команде, все хорошо. Все нацелены на достижение результата, у каждого есть шанс работать, доказывать, чтобы продлить контракт", - пояснил он.