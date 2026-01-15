Крянин считает, что Большунов сумел справиться со своими болезнями

Лыжник стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Казани

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов сумел преодолеть проблемы со здоровьем и выходит на свой высокий уровень. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Большунов стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Казани. Он пропускал предыдущий этап Кубка России в Кирово-Чепецке из-за болезни.

"Александр провел отличную гонку, это очень важная для него победа. Видно, что сумел справиться со своими болезнями и постепенно возвращается на свой уровень. Я думаю, что Александр покажет еще больше, это только начало. В целом гонка была очень интересная, приятно, что молодые ребята проявляют себя и дают бой прославленным спортсменам", - сказал Крянин.