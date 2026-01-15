Бородавко считает, что пока рано делать выводы о форме лыжника Большунова

В четверг трехкратный олимпийский чемпион выиграл гонку на 15 км свободным стиле на этапе Кубка России в Казани

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов набирает форму после болезни, однако пока оценивать ее рано. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Большунов стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Казани. Он пропускал предыдущий этап в Кирово-Чепецке из-за болезни.

"Здорово, что Александр смог победить сегодня, однако пока рано делать какие-то выводы, - сказал Бородавко. - Он недавно переболел и только набирает форму. Конечно, первая победа в сезоне - это важно, но нужно идти дальше и готовиться к следующим гонкам".