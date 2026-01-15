Дегтярев: аудит РУСАДА состоится в первом или втором квартале 2026 года

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) должны прибыть в Москву для проведения аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в первом или втором квартале 2026 года. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Мы договорились о восстановлении отношений с гендиректором WADA Оливье Ниггли, когда виделись с ним в Париже, и до этого во время другой командировки, - сказал Дегтярев. - Он сформирует команду для аудита РУСАДА, чтобы поставить точку в том, что оно соответствует Всемирному антидопинговому кодексу, который мы разделяем. Я думаю, что в первом или во втором квартале команда прибудет в Москву".

Российское антидопинговое агентство в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2022 года РУСАДА прошло аудит Всемирного антидопингового агентства. По итогам проверки WADA было сформулировано одно критическое замечание - о необходимости внесения антидопинговых поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".

Законопроект о внесении изменений в Закон о спорте предполагает уточнение понятий "допинг", "допинг-контроль", "тестирование", "внесоревновательный" и "соревновательный" периоды в целях приведения содержания этих понятий в соответствие со Всемирным антидопинговым кодексом. После внесения поправок допинг-пробы спортсменов могут быть проанализированы не только лабораториями, аккредитованными WADA, но и одобренными иным образом лабораториями WADA. Кроме того, законопроект предполагает дополнение перечня нарушений антидопинговых правил, предусмотренных частью 3 статьи 26 Закона о спорте. В частности, будет считаться нарушением соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица в совершении нарушения антидопинговых правил или при попытке совершения нарушения антидопинговых правил.