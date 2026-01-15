Дегтярев ожидает решения МОК по статусу ОКР после Олимпиады-2026

В марте 2025 года глава ОКР сообщил, что организация внесла изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) вынесет решение по статусу Олимпийского комитета России (ОКР) в ближайшие месяцы, скорее всего, оно будет после Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев.

"Статус участников от России пока нейтральный, потому что Олимпийский комитет России не восстановлен. Это большая юридическая работа, и в ближайшие месяцы мы ожидаем положительное решение МОК. Я думаю, что это в любом случае будет после Олимпиады, которая стартует в начале февраля. Там обычно все руководящие органы собираются. Пока загадывать не будем, потому что все-таки решение от нас уже не зависит. Мы юридически все сделали", - сказал Дегтярев.

"В чем отличие [бывшего президента МОК Томаса] Баха и [действующей главы организации] Кирсти Ковентри? Прежний президент МОК отмахивался от России, я застал несколько месяцев его правления - это было просто безобразие. А подход Кристи Ковентри мне импонирует. Во-первых, публичная риторика, а во-вторых, дела. Наш запрос сразу был передан в работу", - добавил он.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут выступать на них в нейтральном статусе.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже доставлена в МОК.