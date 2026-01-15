Крянин считает Большунова лучшим лыжником в стране на данный момент

В четверг спортсмен победил в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Казани

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победой в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Казани доказал, что является лучшим лыжником в стране. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

Второе место занял Егор Митрошин, третьим стал Иван Горбунов.

"На данный момент Большунов - сильнейший лыжник России. Что будет завтра - мы можем только предполагать, - сказал Крянин. - Как он будет готовиться, как будут готовы лыжи, но сегодня он доказал, что является сильнейшим лыжником в стране".

По мнению Крянина, сейчас спортсмены готовятся к ключевым стартам сезона - чемпионату России. "Я думаю, у Юрия Викторовича [Бородавко] есть план подготовки, он выводит спортсменов к основным стартам - чемпионату России по лыжным гонкам. Сейчас Большунов из своих старых проблем - болезни и травмы - выкарабкивается, выходит на свой уровень", - пояснил Крянин.

Он добавил, что Митрошину вполне по силам и далее составлять конкуренцию Большунову. "Он уже навязывает борьбу. Дальше от него будет зависеть, от его подготовки, готов ли он делать работу и прогрессировать", - отметил Крянин.