Ски-альпинист Филиппов стал третьим на этапе Кубка мира в спринте

Российский спортсмен ранее отобрался на Олимпиаду в Италии

Редакция сайта ТАСС

Никита Филиппов © IPA/ Sipa USA via Reuters Connect

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял третье место на этапе Кубка мира во Франции в спринте. Турнир проходит в Куршевеле.

Победил испанец Ориоль Кардона с результатом 2 минуты 41,6 секунды. Филиппов отстал от лидера на 4,6 секунды. Второе место с отставанием 3,7 секунды занял француз Тибо Ансельме. Филиппов завоевал первую в карьере медаль на этапах Кубка мира.

Филиппову 23 года, он родился в Петропавловске-Камчатском, занимается ски-альпинизмом с 2018 года. На чемпионате мира - 2025, проходившем в Швейцарии, Филиппов занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте. Спортсмен стал первым россиянином, сумевшим отобраться на Олимпиаду 2026 года, благодаря результатам на этапах Кубка мира. 22 декабря Филиппов сообщил ТАСС, что принял приглашение Международного олимпийского комитета принять участие в Играх.

Соревнования в Куршевеле завершатся 16 января.