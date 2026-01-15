Крянин считает, что Митрошину по силам составлять конкуренцию Большунову

Егор Митрошин © Егор Алеев/ ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 января. /ТАСС/. Лыжник Егор Митрошин, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, может и далее навязывать борьбу трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

В четверг в Казани стартовал шестой этап Кубка России по лыжным гонкам. Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем, второе место занял Митрошин.

"Митрошину вполне по силам и далее составлять конкуренцию Большунову. Он уже навязывает борьбу. Дальше от него будет зависеть, от его подготовки, готов ли он делать работу и прогрессировать", - сказал Крянин.

Большунову 29 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".