Справился с болезнями. Лыжник Большунов одержал первую победу в сезоне

Трехкратный олимпийский чемпион выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Казани

Редакция сайта ТАСС

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка России в Казани. Лыжник преодолел дистанцию за 32 минуты 22,2 секунды, второе место занял Егор Митрошин (отставание 16,9 секунды), третьим стал Иван Горбунов (+30,7).

Большунов со старта находился в группе лидеров. Первую отсечку в 1,6 км он преодолел с пятым результатом, отставая от первой позиции всего на 2,6 секунды. Отметку в 3,5 км Большунов прошел в одно время с Митрошиным, а затем победитель гонки стал наращивать свое преимущество. После отметки 8,2 км оно уже составляло более 10 секунд.

Эта победа стала первой для Большунова в текущем сезоне. На предыдущих пяти этапах Кубка России его лучшим результатом было второе место в масс-старте классическим стилем на 20 км на втором этапе в Тюмени. Тогда Большунов уступил в финишном створе Савелию Коростелеву, ныне выступающему в нейтральном статусе на Кубке мира.

Олимпийский чемпион в последнее время запоминался не впечатляющими результатами, к которым привыкли специалисты и болельщики, а своим поведением. На первом этапе в Кировске он нанес травму Александру Бакурову после неудачи в спринтерской гонке, после масс-старта в Тюмени он не вышел на церемонию награждения, а в Ижевске раскритиковал журналистов. Пятый этап в Кирово-Чепецке Большунов пропустил из-за болезни.

По мнению старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, перерыв пошел спортсмену пользу. "Если вы видите, он абсолютно другой, в психологическом подходе он спокоен, уравновешен, - сказал специалист журналистам. - Это видно по его общению. За то время, которое он поболел, потренировался дома, он получил психологическое равновесие, и это придало ему сил в тренировочном плане и вылилось в результат здесь, в Казани".

Делать выводы рано

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин отметил, что вся гонка была интересной. "Александр провел отличную гонку, это очень важная для него победа. Видно, что сумел справиться со своими болезнями и постепенно возвращается на свой уровень. Я думаю, что Александр покажет еще больше, это только начало. В целом гонка была очень интересная, приятно, что молодые ребята проявляют себя и дают бой прославленным спортсменам", - сказал Крянин ТАСС.

"На данный момент Большунов - сильнейший лыжник России. Что будет завтра - мы можем только предполагать. Как он будет готовиться, как будут готовы лыжи, но сегодня он доказал, что является сильнейшим лыжником в стране", - добавил он.

Большунов рассказал журналистам, что был рад своей победе, и назвал хорошим свой результат. "Хороший результат, я этому рад. Тренировки с родными приносят плоды. Поможет ли мне эта победа? Как пойдет, так пойдет, я не загадываю", - отметил спортсмен.

В беседе с ТАСС Бородавко рассказал о важности победы Большунова, однако высказал мнение, что делать выводы о его форме пока еще рано. "Здорово, что Александр смог победить сегодня, однако пока рано делать какие-то выводы, - сказал Бородавко. - Он недавно переболел и только набирает форму. Конечно, первая победа в сезоне - это важно, но нужно идти дальше и готовиться к следующим гонкам".

Этап Кубка России в Казани завершится 18 января. 17 января состоится спринтерская гонка классическим стилем, а на следующий день пройдет скиатлон. Большунов планирует принимать принимать участие в обеих дисциплинах.