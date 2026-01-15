В лыжной федерации Татарстана заявили, что республика ждала победу Большунова

На шестом этапе Кубка России в Казани трехкратный олимпийский чемпион одержал первую победу в сезоне

Редакция сайта ТАСС

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Первая победа трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова на этапе Кубка России в сезоне стала событием, которого ждали все поклонники спортсмена и весь Татарстан. Такое мнение ТАСС высказал президент федерации лыжных гонок республики Ильшат Фардиев.

В четверг Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Казани.

Читайте также Справился с болезнями. Лыжник Большунов одержал первую победу в сезоне

"Наверное, сегодня вместе с ним его победе радуются абсолютно все. Это очень здорово, возвращение к золотым медалям. Я думаю, что он будет и дальше бороться только за золото. Давно ждали, это нужно было всем: его поклонникам, и Татарстану, и самому Большунову. Вся Казань сегодня болела за него", - сказал Фардиев.

Большунову 29 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Этап Кубка России в Казани завершится 18 января.