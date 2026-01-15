Садулаев подписал контракт с американской борцовской лигой

Как сообщил журналист Ариэль Хелвани, дебют россиянина в организации ожидается в мае

Абдулрашид Садулаев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ТАСС, 15 января. Двукратный олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев подписал контракт с Real american freestyle (RAF). Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Ариэль Хелвани.

Дебют россиянина в организации ожидается в мае.

Садулаеву 29 лет. Он также является шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе.

RAF - престижная американская организация по вольной борьбе. В соревнованиях принимают участие действующие и бывшие борцы, бойцы смешанных единоборств (ММА). В RAF проходят матчи, состоящие из трех двухминутных периодов с 30-секундным перерывом между ними.