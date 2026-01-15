"Авангард" обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

Игроки "Авангарда"

ОМСК, 15 января. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов (10-я минута) и Вячеслав Войнов (41). У проигравших отличился Прохор Полтапов (25). Войнову 15 января исполнилось 36 лет.

"Авангард" набрал 61 очко после 44 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 54 очками в 47 играх располагается на 6-й строчке на Западе.

В следующем матче "Авангард" 18 января на выезде сыграет с челябинским "Трактором", ЦСКА 17 января в гостях встретится с астанинским "Барысом".