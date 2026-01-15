Каменский: победившее на конкурсе фото ТАСС показывает миру КХЛ и ее клубы

Фотокорреспондент Софья Сандурская сделала снимок на матче между "Спартаком" и "Шанхай Дрэгонс"

Валерий Каменский © Роман Соколов/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победа фотокорреспондента ТАСС Софьи Сандурской в международном спортивном конкурсе является хорошей рекламой Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), "Спартака" и команды "Шанхай Дрэгонс". Такое мнение ТАСС высказал вице-президент КХЛ по развитию, советник президента "Спартака" Валерий Каменский.

Снимок Сандурской стал победителем в международном конкурсе World Sports Photography Awards. На фотографии изображен эпизод одного из матчей КХЛ сезона-2025/26 между "Спартаком" и "Шанхай Дрэгонс", который проходил на льду столичной арены "Мегаспорт".

"Это большая реклама лиги по всему миру. Тем более радует, что это фотография относится к КХЛ, "Спартаку", "Шанхаю". Это реклама и лиги, и клубов. Фотограф сделал замечательную работу, ее оценило международное сообщество", - сказал Каменский.