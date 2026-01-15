ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Антон Юдин назначен на пост главного тренера баскетбольного клуба "Уралмаш"

Ранее команду возглавлял Ростислав Вергун
17:01

Главный тренер "Уралмаша" Антон Юдин

© Михаил Синицын/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Екатеринбургский баскетбольный клуб "Уралмаш" объявил о назначении на пост главного тренера российского специалиста Антона Юдина. Об этом сообщила пресс-служба команды.

14 января в клубе объявили об отставке белоруса Ростислава Вергуна, работавшего с командой с декабря 2023 года.

"Главным тренером БК "Уралмаш" назначен Антон Николаевич Юдин", - сказано в сообщении.

Юдину 53 года, ранее он работал ассистентом главного тренера в петербургском "Спартаке" и московском ЦСКА, с которым дважды выигрывал Евролигу и шесть раз - Единую лигу ВТБ. Единолично возглавлял сборные России до 16 и 20 лет, а также вторые команды ЦСКА и петербургского "Зенита". Летом 2025 года был назначен главным тренером краснодарского "Локомотива-Кубани", из которого был уволен 6 января.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ сезона-2025/26 "Уралмаш" занимает 8-е место, из 20 проведенных матчей команда выиграла 7 и проиграла 13. 