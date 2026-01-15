Вызванный на Олимпиаду Лишка сделал первый хет-трик в КХЛ

Словацкий нападающий "Северстали" трижды поразил ворота минского "Динамо"

Нападающий "Северстали" Адам Лишка © Антон Новодережкин/ ТАСС

ТАСС, 15 января. Словацкий нападающий череповецкой "Северстали" Адам Лишка оформил свой первый хет-трик в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Форвард трижды поразил ворота минского "Динамо" в матче регулярного чемпионата.

26-летний Лишка вошел в состав сборной Словакии на Олимпиаду. Мужской олимпийский хоккейный турнир в Милане пройдет с 11 по 22 февраля.

Лишка выступает за "Северсталь" с 2019 года. Ранее в КХЛ он играл за словацкий "Слован".