Чемпионат Европы по фигурному катанию

Ученик Тутберидзе Егадзе выиграл короткую программу на чемпионате Европы

Произвольную программу фигуристы представят 17 января
18:40

Ника Егадзе

© Maddie Meyer/ Getty Images

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Ученик российского тренера Этери Тутберидзе грузинский фигурист Ника Егадзе лидирует после короткой программы на чемпионате Европы. Соревнования проходят в английском Шеффилде.

Егадзе набрал 91,28 балла. Второе и третье места занимают братья Александр Селевко (88,71 балла) и Михаил Селевко (88,28) из Эстонии.

Произвольную программу одиночники представят 17 января. Российские и белорусские фигуристы не допущены до участия в соревнованиях. 

