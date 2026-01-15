Ученик Тутберидзе Егадзе выиграл короткую программу на чемпионате Европы
Редакция сайта ТАСС
18:40
ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Ученик российского тренера Этери Тутберидзе грузинский фигурист Ника Егадзе лидирует после короткой программы на чемпионате Европы. Соревнования проходят в английском Шеффилде.
Егадзе набрал 91,28 балла. Второе и третье места занимают братья Александр Селевко (88,71 балла) и Михаил Селевко (88,28) из Эстонии.
Произвольную программу одиночники представят 17 января. Российские и белорусские фигуристы не допущены до участия в соревнованиях.