Семак: футболист "Зенита" Вендел готов платить штрафы за опоздания на сборы

В четверг "Зенит" провел первую тренировку на сборах в Катаре

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и полузащитник "Зенита" Вендел © Петр Ковалев/ ТАСС

ДОХА, 15 января. /ТАСС/. Бразильский футболист петербургского "Зенита" Вендел готов платить штрафы за опоздания к началу сборов. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Игроки приезжают в своем режиме, включая Вендела, который готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой. Ждем его в ближайшее время", - сказал Семак.

Бразильский полузащитник опоздал на зимние сборы команды в прошлом году. Тогда Семак заявил, что клуб накажет игрока.

Венделу 28 лет, он выступает за "Зенит" с 2020 года, став четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. Также полузащитник играл за бразильский "Флуминенсе" и "Спортинг", с которым стал чемпионом Португалии.