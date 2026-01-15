Лидер Западной конференции "Северсталь" обыграла минское "Динамо" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:4

Игроки "Северстали"

ТАСС, 15 января. Череповецкая "Северсталь" со счетом 6:4 обыграла минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Череповце.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Адам Лишка (10, 12 и 31-я минуты), Кирилл Танков (18), Руслан Абросимов (27) и Александр Скоренов (49). У проигравших отличились Андрей Стась (10), Виталий Пинчук (13), Сергей Кузнецов (14) и Роберт Хэмилтон (34).

"Северсталь" после 47 матчей набрала 63 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" с 59 очками в 44 играх располагается на 3-й строчке на Западе.

В следующем матче обе команды на выезде встретятся с московским "Динамо". Минское "Динамо" сыграет в столице России 17 января, "Северсталь" - 19 января.