Футболист Кассьерра может покинуть "Зенит"

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак сообщил, что нападающий не приехал на сбор в Катаре

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра © Петр Ковалев/ ТАСС

ДОХА, 15 января. /ТАСС/. Колумбийский футболист петербургского "Зенита" Матео Кассьерра имеет предложение от другого клуба. Об этом сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

В четверг "Зенит" провел первую тренировку на сборах в Катаре.

"Все игроки, которые в строю, приехали вместе с командой, за исключением Кассьерры, который решает свои вопросы. У него есть предложение. Насколько серьезное? Мы узнаем в ближайшее время", - сказал Семак.

Кассьерре 28 лет, он выступает за "Зенит" с 2022 года. Колумбиец является двукратным чемпионом России, обладателем кубка страны и трижды выиграл Суперкубок России. В сезоне-2023/24 форвард стал лучшим бомбардиром Мир - Российской премьер-лиги, забив 21 мяч.