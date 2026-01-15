Трамп принял в Белом доме "Флориду" с хоккеистами Бобровским и Куликовым

Команда в прошлом сезоне стала обладателем Кубка Стэнли

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в Белом доме принял хоккеистов и персонал "Флориды" в честь победы команды в Кубке Стэнли прошлого сезона.

"Флорида" в финальной серии в шести матчах обыграла канадский "Эдмонтон" и во второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли. В составе команды выступают российский защитник Дмитрий Куликов и вратарь Сергей Бобровский.

В текущем регулярном чемпионате "Флорида" набрала 51 очко после 45 матчей и занимает 7-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.