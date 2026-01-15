Трамп пожал руку Бобровскому и назвал его легендарным вратарем

Президент США в четверг принял в Белом доме игроков и тренеров обладателя Кубка Стэнли "Флориды"

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал легендарным российского вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергея Бобровского.

"Легендарный вратарь, он прекрасен. Сергей Бобровский, также известный как Боб", - поприветствовал Трамп российского голкипера во время встречи с игроками и тренерами "Флориды" - обладателя Кубка Стэнли 2025 года. Комментируя игру Бобровского в финале плей-офф НХЛ, президент США подчеркнул, что россиянин "показывал феноменальный хоккей". Он также пожал руку российскому вратарю.

Трамп напомнил, что "Флорида" завоевала кубок два раза подряд - в сезонах-2023/24 и 2024/25, причем в том числе отыгрываясь и, по сути, порой вырывая победу у соперника. "Камбэки - это замечательно", - отметил американский лидер под смех присутствующих, намекая в том числе на свое возвращение в Белый дом по итогам президентских выборов 2024 года в США.

"Флорида" выиграла два Кубка Стэнли в последних двух сезонах. Основным вратарем команды является россиянин Бобровский. За клуб также выступает защитник Дмитрий Куликов. Летом 2025 года "Флорида" подписала контракт с российским вратарем Даниилом Тарасовым.