Овечкин отдал передачу в проигранном матче "Сан-Хосе"

Всего нападающий "Вашингтона" набрал 41 очко по системе "гол + пас"

Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин отдал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата против "Сан-Хосе". Игра завершилась победой гостей со счетом 3:2.

У победителей шайбы забросили Зак Остапчук (34-я минута), Коллин Граф (35), Павол Регенда (37), у проигравших - Дилан Строум (31) и Райан Леонард (50). Передача Овечкина стала для него 21-й в 48 матчах и 32-й, когда он ассистировал Строуму. Наибольшее количество передач за карьеру он отдал Никласу Бэкстрему (107). Всего Овечкин набрал 41 очко по системе "гол + пас" (20 + 21), при этом он не может забить уже во втором матче подряд. Всего на его счету 917 шайб в карьере и 994 с учетом плей-офф (917 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122).

Голевой передачей отметился защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов.

"Сан-Хосе" набрал 51 очко в 46 матчах и находится на четвертом месте в Тихоокеанском дивизионе, "Вашингтон" располагается на третьем месте в Столичном дивизионе, имея в 48 матчах 54 очка. В следующем матче "Сан-Хосе" на выезде 17 января встретится с "Детройтом", "Вашингтон" днем позже примет действующего обладателя Кубка Стэнли "Флориду".