Форвард "Филадельфии" Мичков прервал безголевую серию в НХЛ из 9 матчей

Российский нападающий отличился в матче с "Питтсбургом"

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков © AP Photo/ Noah K. Murray

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков забросил 10-ю шайбу в сезоне в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Питтсбургом".

Игра завершилась победой "Питтсбурга" со счетом 6:3. У победителей шайбы забросили Джастин Брозо (3-я минута), Брайан Раст (13), Егор Чинахов (22), Блэйк Лизотт (39), Сидни Кросби (44), Коннор Девар (45), у проигравших отличились Родриго Аболс (23), Ник Зеелер (51), Мичков (58).

На счету 21-летнего россиянина 24 очка (10 шайб + 14 передач) в 45 играх. Мичков прервал безголевую серию из девяти матчей, в последний раз он забивал 23 декабря в матче с "Ванкувером" (5:2).

Шестой гол в сезоне и третий за "Питтсбург" забил Егор Чинахов. 24-летний россиянин был обменян из "Коламбуса" в конце декабря. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин сделал две результативные передачи.

"Питтсбург" набрал 54 очка в 46 играх и занимает третье место в Столичном дивизионе, "Филадельфия" с 52 баллами в 46 играх идет пятой. В следующем матче "Питтсбург" в ночь на 18 января по московскому времени в гостях сыграет с "Коламбусом", "Филадельфия" 17 января на выезде встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".