Кросби сравнялся с Овечкиным по количеству сезонов НХЛ с 50 очками

Капитан "Питтсбурга" в 19-й раз достиг данной отметки

Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби © AP Photo/ Gene J. Puskar

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сидни Кросби в 19-й раз в карьере достиг отметки в 50 очков за регулярный чемпионат.

В домашнем матче с "Филадельфией" (6:3) Кросби отметился шайбой и результативным пасом, всего в его активе в текущем сезоне 25 голов и 26 передач в 46 играх. По количеству сезонов с 50 очками и более капитан "Питтсбурга" сравнялся с Александром Овечкиным и Уйэном Гретцки. Лидируют Рон Фрэнсис и Горди Хоу (по 22 сезона), далее идут Яромир Ягр, Марк Мессье и Рэй Бурк (все - по 20).

38-летний канадец, являющийся трехкратным обладателем Кубка Стэнли и двукратным олимпийским чемпионом, провел 510-й матч, в котором набрал больше одного очка. По этому показателю он находится на шестом месте, впереди него идет Горди Хоу (511), лидирует Гретцки (824).