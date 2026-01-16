Форвард "Бостона" Хуснутдинов забросил 10-ю шайбу в сезоне НХЛ

Его команда одержала победу над "Сиэтлом"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов © Rich Gagnon/ Getty Images)

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. "Бостон" обыграл "Сиэтл" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Марат Хуснутдинов (1-я минута), Виктор Арвидссон (4), Марк Кастелич (25), Давид Пастрняк (60). У "Сиэтла" отличились Чендлер Стивенсон (8), Ээли Толванен (33).

Хуснутдинов забросил 10-ю шайбу в текущем сезоне. Также на счету российского нападающего 20 голевых передач в 43 играх. Одноклубник Хуснутдинова защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

"Бостон" занимает пятое место в Атлантическом дивизионе с 56 очками после 48 игр. "Сиэтл" идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе с 51 очком после 46 встреч. В следующем матче "Бостон" на выезде сыграет с "Чикаго" в ночь на 18 января по московскому времени, "Сиэтл" в этот же день в гостях встретится с "Ютой".

В других матчах игрового дня "Коламбус" дома со счетом 4:1 обыграл "Ванкувер", нападающий хозяев Кирилл Марченко забросил шайбу и отдал голевую передачу. "Миннесота" дома уступила "Виннипегу" (2:6), у проигравших одну из шайб забросил Данила Юров, ему ассистировал Владимир Тарасенко.