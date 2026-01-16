"Бостон" вывел из обращения номер обладателя Кубка Стэнли Здено Хары

Защитник выступал за команду с 2006 по 2020 год

Здено Хара © AP Photo/ Winslow Townson

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" вывел из обращения 33-й номер, под которым выступал бывший капитан команды словак Здено Хара. Торжественная церемония прошла на домашней арене "Бостона" перед матчем регулярного чемпионата против "Сиэтла".

Хара стал 13-м игроком "Бостона", номер которого был выведен из обращения, и первым европейцем в истории клуба.

Харе 48 лет. Он был выбран на драфте НХЛ под общим 56-м номером клубом "Нью-Йорк Айлендерс" в 1996 году. Позднее защитник выступал за "Оттаву", "Бостон", "Вашингтон", шведский "Ферьестад" и чешский клуб "Лев". В "Бостоне" защитник играл с 2006 по 2020 год и был капитаном команды. В составе "Бостона" он стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году. О завершении карьеры Хара объявил в сентябре 2022 года, его последним клубом был "Айлендерс". Сейчас Хара работает консультантом в "Бостоне".

На счету Хары 1 680 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ - рекорд для игроков его амплуа и седьмое место среди всех игроков. В них словак набрал 680 очков (209 голов + 471 результативная передача). В Кубке Стэнли Хара провел 200 игр, забросив 18 шайб и сделав 52 передачи. Словак является шестикратным участником Матча звезд НХЛ. В 2009 году он стал обладателем приза "Джеймс Норрис трофи", вручаемого лучшему защитнику сезона в НХЛ. В составе сборной Словакии дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2000, 2012).