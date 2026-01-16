Вратарь "Айлендерс" Сорокин в пятый раз в сезоне сыграл "на ноль" в матче НХЛ

Его команда обыграла "Эдмонтон" с минимальным счетом

Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин © AP Photo/ Bailey Hillesheim

ОТТАВА, 16 января. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Эдмонтон" со счетом 1:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Единственную шайбу на 54-й минуте забросил Энтони Дюклер.

Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 35 бросков по воротам и был признан первой звездой матча. Вратарь в пятый раз в сезоне сыграл "на ноль", одержав 15-ю победу в сезоне. Этот шатаут стал для него 27-м в карьере в НХЛ, что является рекордом "Айлендерс". Россиянин одержал 140-ю победу в карьере в лиге.

Нападающие Максим Шабанов ("Айлендерс") и Василий Подколзин ("Эдмонтон") не отметились результативными действиями.

"Айлендерс" занимают второе место в Столичном дивизионе, команда набрала 57 очков в 47 играх. "Эдмонтон" идет на втором месте Тихоокеанского дивизиона с 54 очками после 48 встреч. В следующем матче "Айлендерс" на выезде сыграют с "Калгари" 17 января. "Эдмонтон" в ночь на 18 января по московскому времени проведет гостевой матч с "Ванкувером".