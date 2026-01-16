Дубль Дорофеева помог "Вегасу" обыграть Торонто" в матче НХЛ

Встреча завершилась победой клуба из Лас-Вегаса в овертайме со счетом 6:5

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев и форвард "Торонто" Джон Таварес © AP Photo/ Candice Ward

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. "Вегас" обыграл "Торонто" в овертайме со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев две шайбы забросил российский нападающий Павел Дорофеев, игрок довел число голов в текущем сезоне до 19. На 56-й минуте Дорофеев забросил третью шайбу, однако взятие ворот было отменено после видеопросмотра. Также на счету россиянина 16 голевых передач в 46 матчах. Форвард "Вегаса" Иван Барбашев отметился одной голевой передачей, на его счету 33 очка (12 голов + 21 голевая передача) в 46 играх сезона.

"Вегас" лидирует в Тихоокеанском дивизионе с 58 очками после 46 встреч. "Торонто" занимает шестое место в Атлантическом дивизионе с 54 очками после 47 встреч. В следующем матче "Торонто" на выезде сыграет с "Виннипегом" в ночь на 18 января по московскому времени, "Вегас" в этот же день примет "Нэшвилл".

В другом матче игрового дня "Юта" дома со счетом 2:1 победила "Даллас".