Гараничев считает, что Непряева и Коростелев могут улучшить свои результаты

В общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам Савелий Коростелев занимает 19-е место, Дарья Непряева - 28-е

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев отлично выступили на "Тур де Ски" и способны улучшить свои результаты на мировой арене в дальнейшем. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр биатлонист Евгений Гараничев.

Лыжная многодневка "Тур де Ски" проходила с 28 декабря по 4 января. Коростелев занял восьмое место в общем зачете гонки, Непряева стала десятой.

"Видно, что они, конечно, прогрессируют, и Дарья, и Савелий показали отличные результаты на "Тур де Ски" и дальше, я думаю, справятся еще лучше, - сказал Гараничев. - По ним не видно, что какое-то давление на них присутствует, они молодцы, держатся и хорошо себя проявляют на этапах Кубка мира".

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.