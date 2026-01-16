Лыжница Пеклецова считает себя неготовой к спринтерским гонкам
Редакция сайта ТАСС
05:52
КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Российская лыжница Алина Пеклецова в текущем сезоне концентрируется на длинных дистанционных гонках, к выступлениям в спринте на серьезном уровне она пока не готова. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
"В спринт, наверное, не готова еще серьезно выступать, больше у меня уклон на дистанционные гонки, длинные, - сказала она. - В целом сезоном я довольна. Хоть это уже и шестой этап, но все равно главные старты у нас впереди: и первенство России, и чемпионат России, и финал Кубка России".
Пеклецовой 20 лет, она является лидером дистанционного зачета Кубка России.