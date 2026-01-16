Сорокин прервал 20-матчевую серию Макдэвида с набранными очками

Голкипер "Айлендерс" отразил все 35 бросков игроков "Эдмонтона"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид © Cameron Bartlett/ Getty Images

ОТТАВА, 16 января. /ТАСС/. Лидер гонки бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид прервал серию с набранными очками из 20 матчей.

Макдэвид не сумел набрать очков в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Айлендерс" (0:1). Ворота нью-йоркской команды защищал российский голкипер Илья Сорокин, отразивший все 35 бросков, 5 из них нанес Макдэвид.

На счету Макдэвида в текущем сезоне 30 шайб и 52 голевые передачи. Второе место по набранным очкам занимает канадец Натан Маккиннон из "Колорадо" (81 очко; 36 голов + 45 голевых передач), третье - канадец Маклин Селебрини из "Сан-Хосе" (71; 24+47). Четвертое место в гонке бомбардиров занимает российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров, на его счету 67 (23+44) очков.