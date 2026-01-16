Андреева обыграла Шнайдер и вышла в финал теннисного турнира в Аделаиде

В матче за титул россиянка сыграет с канадкой Викторией Мбоко

Мирра Андреева © Mark Brake/ Getty Images

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под третьим номером. Шнайдер была посеяна под девятым номером. В финале Андреева встретится с Викторией Мбоко из Канады (восьмой номер посева).

Андреевой 18 лет. Она является восьмой ракеткой мира, в активе россиянки три победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Шнайдер 21 год, она занимает 23-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз.