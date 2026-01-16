UCI увеличил представительство велогонщиков РФ в допинг-пуле

В пул включены 13 россиян

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Представительство российских спортсменов в регистрируемом пуле допинг-тестирования Международного союза велосипедистов (UCI) возросло до 13 человек. Об этом свидетельствуют материалы UCI, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В пул тестирования на 2026 год вошли чемпионка мира Яна Бурлакова, медалистка ЧМ-2025 Алина Лысенко, участники Олимпиады-2024 Тамара Дронова и Глеб Сырица, отказавшийся от выступления на Играх в Париже Александр Власов, Артем Ныч, Роман Ермаков, Лев Гонов, Тимофей Иванов, Никита Кирильцев, Ярослава Бондаренко, Илья Савекин и Валерия Валгонен.

В предыдущий пул UCI входили 12 россиян: Бурлакова, Лысенко, Дронова, Сырица, Власов, Ныч, Ермаков, Гонов, Иванов, Савекин, Валгонен и Никита Калачник.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до двух лет.