РУСАДА в 2025 году собрало у спортсменов более 11 тыс. допинг-проб

Было выявлено 109 случаев возможных нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по декабрь 2025 года взяло у спортсменов 11 119 проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В декабре было отобрано 467 проб, всего за 12 месяцев - 11 119 проб, - рассказала представитель РУСАДА. - Это без учета коммерческого тестирования".

Как ранее сообщал ТАСС, Российское антидопинговое агентство в 2025 году выявило 109 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.