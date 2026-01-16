Андреева рассказала, за счет чего обыграла Шнайдер на турнире в Аделаиде

Российская теннисистка победила со счетом 6:3, 6:2

Мирра Андреева © Sarah Reed/ Getty Images

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мирра Андреева нервничала в матче против соотечественницы Дианы Шнайдер в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде. Комментарий Андреевой предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Андреевой, посеянной на турнире под третьим номером. Шнайдер была посеяна под девятым номером. В финале Андреева встретится с Викторией Мбоко из Канады (восьмой номер посева).

"Думаю, я начала матч немного медленно, потому что нервничала, чувствовала давление, которое исходило от Дианы. Она играла отлично, но я чувствовала, что у меня есть шансы. Это был очень интенсивный матч, и я рада, что он закончился моей победой, - сказала Андреева. - У Дианы форхенд - это настоящая ракета, и лучше не быть пассивной. Поэтому я старалась играть глубоко и не давать ей шансов.Думаю, я неплохо с этим справилась".

Андреевой 18 лет. Она является восьмой ракеткой мира, в активе россиянки три победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.