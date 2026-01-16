Андреева рассказала о дружбе с соперницей по финалу в Аделаиде Мбоко

Теннисистки дружат с 12 лет

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мирра Андреева дружит с Викторией Мбоко из Канады и считает, что финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде против нее будет особенным. Комментарий Андреевой предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

В полуфинале Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер со счетом 6:3, 6:2.

"Я знаю Мбоко с юниорских турниров и помню, что даже тогда она довольно сильно била по мячу. Поэтому я нервничала, выходя на матч. Сейчас она еще лучше играет, и финал, думаю, будет суперзрелищный, динамичный и интересный, - сказала Андреева. - Мы общаемся с 12 лет. Она меня всегда поздравляет с успехами, я тоже слежу за ней, и когда она выиграла турнир в Монреале, я так была рада. Мы хорошие друзья, у нее отличная семья. Думаю, завтрашний матч будет особенным".

Андреевой 18 лет. Она является восьмой ракеткой мира, в активе россиянки три победы на турнирах WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей является американка Мэдисон Киз.