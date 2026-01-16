Чесноков назвал комфортной для Даниила Медведева жеребьевку Australian Open

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Kelly Defina/ Getty Images

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву досталась хорошая жеребьевка на Открытом чемпионате Австралии. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

По итогам жеребьевки Медведев в первом круге сыграет с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом. Также Андрей Рублев встретится с итальянцем Маттео Арнальди, Карен Хачанов - с американцем Алексом Микелсеном.

"Что касается Даниила Медведева, то он недавно выиграл турнир, поэтому должен подходить к Открытому чемпионату Австралии в хорошем настроении. По идее, ему досталась комфортная сетка, но в прошлом году он играл очень тяжело, и в 2024 году с трудом дошел до финала. Нужно посмотреть, как он сыграет первые матчи на турнире", - сказал Чесноков.

"Что касается Рублева, то у него будет трудовой матч. Арнальди очень цепкий соперник, и его не так просто обыграть, но все же Рублев будет фаворитом. Очень тяжелый соперник достался Хачанову: Микелсен может играть просто потрясающе. Для первого круга это очень неприятно", - добавил собеседник агентства.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 18 января по 1 февраля.