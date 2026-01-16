Ски-альпинист Филиппов стал больше верить в олимпийское золото

В четверг спортсмен стал третьим в спринтерской гонке, которая открывала программу этапа Кубка мира в Куршевеле

Никита Филиппов © AP Photo/ Pavel Bednyakov

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Бронзовая медаль на этапе Кубка мира во Франции дает российскому ски-альпинисту Никите Филиппову более четкую надежду на олимпийское золото. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В четверг Филиппов стал третьим в спринтерской гонке, которая открывала программу этапа Кубка мира в Куршевеле.

"С такими результатами олимпийское золото становится все четче и яснее в моих снах, - написал Филиппов. - Первая медаль Кубка мира особенная, один номер [с формы] себе на память оставил, другой на дорожную сумку наклеил. Было крайне трудно подстроиться под пеший участок, очень крутая лестница с неудобными под мой шаг ступенями. Но это тоже опыт и даже с бронзовым отливом".

Филиппову 23 года, он родился в Петропавловске-Камчатском, занимается ски-альпинизмом с 2018 года. На чемпионате мира - 2025, проходившем в Швейцарии, Филиппов занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е - в спринте. Спортсмен стал первым россиянином, сумевшим отобраться на Олимпиаду 2026 года. 22 декабря Филиппов сообщил ТАСС, что принял приглашение Международного олимпийского комитета принять участие в Играх.