Боксерский бой Никиты Цзю и Зерафы признан несостоявшимся

Соперники столкнулись головами во втором раунде

Майкл Зерафа и Никита Цзю © Chris Hyde/ Getty Images

СИДНЕЙ, 16 января. /ТАСС/. Поединок сына бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Никита Цзю и австралийца Майкла Зерафы в Брисбене признан несостоявшимся. Титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 72,6 кг остался вакантным.

Соперники столкнулись головами во втором раунде. Врач оценил состояние Зерафы в перерыве и посоветовал рефери остановить поединок.

27-летний Цзю не знает поражений на профессиональном ринге - 11 побед (9 нокаутом), 1 бой признан несостоявшимся. Боксер дебютировал в средней весовой категории, ранее он владел титулами чемпиона Австралии и чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации в весе до 69,9 кг.

Цзю, который родился в Австралии через шесть лет после переезда в 1992 году родителей, стал чемпионом страны среди юниоров в любительском боксе, но в 16 лет ушел из спорта, сосредоточившись на получении образования. В 23 года он решил вернуться в бокс и начал профессиональную карьеру в 2022 году.

В активе 33-летнего Зерафы 34 победы (22 нокаутом), 5 поражений, 1 бой признан несостоявшимся. В 2024 году австралиец боксировал за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, проиграв кубинцу Эрисланди Ларе техническим нокаутом во втором раунде.

Брат Никиты Цзю Тим является бывшим чемпионом мира по версии WBO.