В сборной России считают, что скелетонист Семенов претендовал бы на медаль ОИ

Россиянин одержал третью подряд победу на этапах Кубка Европы

Владислав Семенов © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский скелетонист Владислав Семенов, одержавший в пятницу третью подряд победу на этапах Кубка Европы, в случае своего допуска на Олимпиаду-2026 мог бы побороться за медаль. Такое мнение высказал ТАСС старший тренер сборной России Денис Алимов.

Семенов сумел опередить показавшего второй результат латвийца Дэвиса Валдовскиса на 0,35 секунды. Третьим по сумме двух попыток стал британец Джейкоб Солсбери. Это третья подряд победа Семенова на этапах Кубка Европы после четырехлетнего вынужденного пропуска международных турниров. Ранее он дважды занимал первые места на этапах в австрийском Инсбруке.

"Да, Кубок Европы - это соревнования, которые уступают Кубку мира по составу участников и своей значимости, но три подряд победы после четырехлетнего пропуска международных стартов я считаю серьезным достижением, - рассказал Алимов. - Это подтверждение того, что я говорил раньше - российский мужской скелетон, несмотря ни на что, продолжает находиться на высоком уровне. Конечно, очень грустно от того, что тому же Семенову не удастся выступить на Олимпиаде, где он, я думаю, мог бы бороться за самые высокие места. Нам остается ждать только лучших времен, терпеть и тренироваться".

Этап Кубка Европы, который пройдет 21 января в швейцарском Санкт-Морице, станет для российских скелетонистов заключительным международным турниром в этом сезоне.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские скелетонисты не имели возможности отобраться на эти соревнования из-за медлительности международной федерации, которая с большим запозданием выдала им разрешение выступать на соревнованиях под нейтральным статусом.