Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России по биатлону

Второй стала Анастасия Халили, третьей - Кристина Резцова

Редакция сайта ТАСС

Наталия Шевченко © Александр Рюмин/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Ярославской области.

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 37,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй с отставанием 22,1 секунды стала Анастасия Халили (0 промахов). Третьей стала Кристина Резцова (отставание - 47,4 секунды; 2 промаха).

Третий этап Кубка России завершится 18 января.