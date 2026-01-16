ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортБиатлон

Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка России по биатлону

Второй стала Анастасия Халили, третьей - Кристина Резцова
Редакция сайта ТАСС
12:11

Наталия Шевченко

© Александр Рюмин/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на третьем этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Ярославской области.

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 37,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй с отставанием 22,1 секунды стала Анастасия Халили (0 промахов). Третьей стала Кристина Резцова (отставание - 47,4 секунды; 2 промаха).

Третий этап Кубка России завершится 18 января. 

БиатлонЗимние олимпийские виды спорта