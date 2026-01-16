Скелетонист Зыков из-за позиции IBSF не получит серебро первенства Европы

Спортсмен на этапе Кубка Европы, в котором принимали участие и взрослые скелетонисты, занял итоговое 14-е место, однако в юниорском зачете (до 20 лет) он показал второй результат

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российский скелетонист Еремей Зыков, показавший второй результат среди спортсменов до 20 лет на этапе Кубка Европы в Германии, не получит серебро юниорского первенства континента, которое проходило в рамках этого этапа. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

16 января в Винтерберге проходит очередной этап Кубка Европы по скелетону, в рамках которого разыгрываются медали первенств Европы для спортсменов в возрасте до 20 и 23 лет. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) допустила имеющих нейтральные статус россиян до своих турниров, однако в список участников континентальных первенств скелетонисты из РФ не были внесены.

Зыков на этапе Кубка Европы, в котором принимали участие и взрослые скелетонисты, занял итоговое 14-е место, однако в юниорском зачете (до 20 лет) он показал второй результат, уступив только Дэвису Валдовскису из Латвии.

Как сообщал ранее ТАСС, российская бобслеистка София Степушкина была лишена возможности стать участницей проходившего 14 января в рамках этапа Кубка Европы первенства Европы. Причиной тому, как объяснили в Федерации бобслея России, стало решение IBSF не включать россиян в список участников первенств Европы до 20 и 23 лет, так как, по мнению организаторов, нейтральные спортсмены принадлежат только сами себе и не могут относиться ни к какому континенту. Следовательно, скелетонистки Полина Князева и Полина Тюрина будут лишены возможности в пятницу бороться за медали первенства Европы до 23 лет. Однако в этапе Кубка Европы эти спортсменки будут участвовать.

Ранее российские спортсмены в нейтральном статусе не раз выступали в чемпионатах и первенствах Европы по борьбе, фехтованию, дзюдо, тхэквондо, тяжелой атлетике и другим видам спорта.