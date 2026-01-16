Светлов: в Германии не ждут выхода в финал Олимпиады, как в 2018 году

От немецких хоккеистов ждут достойной игры

Редакция сайта ТАСС

Сергей Светлов © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. От немецких хоккеистов ждут не выхода в финал Олимпийских игр 2026 года, а достойной игры. Об этом в интервью ТАСС рассказал олимпийский чемпион Сергей Светлов, который играл и тренировал в Германии в течение 15 лет.

Сборная Германии на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане дошла до финала, где уступила россиянам (3:4 в овертайме).

"В прессе Германии по этому поводу ничего не говорят. Немцы понимают, что если речь идет о футболе, то сборная Германии может занять первое место или завоевать медали, - сказал Светлов. - Потому что в Германии нет ни одного человека, кто бы не болел за свой родной клуб или сборную страны. Хоккей тут не на первом плане, но в кулуарах всех хоккеистов знают, за них переживают. Повторения того, что было в 2018 году, никто не ждет. Ждут, чтобы команда достойно выступила, показала хорошую игру".

Светлов был на тех соревнованиях. "Как мне рассказывали, весь город, где я жил [Кауфбойрен], собрался в местном дворце спорта, где играла команда, и тысячи болельщиков переживали во время финала. Ажиотаж был большой, и все даже не верили, что сборная могла пробиться в финал. Мне было вдвойне приятно, что в финале принимал участие мой воспитанник Патрик Раймер, который у меня в "Кауфбойрене" вырос, я с ним начинал работать", - рассказал он.