"Целе" с Иосифовым сыграет с косовским клубом в плей-офф Лиги конференций

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Целе" Никита Иосифов © Jurij Kodrun/ Getty Images

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Словенский "Целе" сыграет с косовской "Дритой" в раунде плей-офф футбольной Лиги конференций. Жеребьевка раунда прошла в пятницу.

Первый матч стадии пройдет 19 февраля. Ответная игра состоится 26 февраля. Победитель противостояния сыграет с греческим АЕКом или чешской "Спартой".

В текущем сезоне Никита Иосифов провел за "Целе" 32 матча, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач. На основном этапе Лиги конференций он забил один гол и отдал одну голевую передачу в шести играх.

Финал турнира пройдет 27 мая в Лейпциге. Лига конференций - третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский "Челси". Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.