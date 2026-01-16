Иванова не смогла выйти в финал на этапе Кубка мира по фристайлу в могуле

Соревнования проходят в США

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Россиянка Светлана Иванова не сумела выйти в финал на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине "могул". Соревнования проходят в США.

Иванова на данный момент занимает 30-е место в квалификации. В финал выйдут 16 спортсменок.

Соревнования в США являются одним из этапов олимпийского отбора, который завершится 18 января.

Ивановой 30 лет, она является победителем и призером всероссийских соревнований.