ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортЗимние олимпийские виды спорта

Непряева и Коростелев не выступят в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Лыжники отсутствуют в стартовых листах квалификации
Редакция сайта ТАСС
18:56

Савелий Коростелев

© Егор Алеев/ ТАСС

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев отсутствуют в стартовых листах квалификации спринтерских гонок на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Спринтерские гонки пройдут 17 января. На воскресенье на этапе в Оберхофе запланированы гонки на 10 км классическим стилем.

В общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам Коростелев занимает 19-е место, Непряева - 28-е.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны. 

Зимние олимпийские виды спорта