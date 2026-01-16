Непряева и Коростелев не выступят в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Лыжники отсутствуют в стартовых листах квалификации

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев отсутствуют в стартовых листах квалификации спринтерских гонок на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Спринтерские гонки пройдут 17 января. На воскресенье на этапе в Оберхофе запланированы гонки на 10 км классическим стилем.

В общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам Коростелев занимает 19-е место, Непряева - 28-е.

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. Непряевой 23 года, она является чемпионкой мира среди юниоров и серебряным призером мирового первенства, дважды становилась чемпионкой России и завоевывала серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.